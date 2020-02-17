رؤية لأجيال واعدة بجدة

نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، افتتح محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، أمس، مؤتمر «رؤية لأجيال واعدة» الذي تقيمه جامعة الملك عبدالعزيز ممثلةً في كلية الطب قسم طب الأطفال ولجنة حماية الطفل من العنف والإيذاء بالمستشفى الجامعي، إضافة إلى معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال وهيئة حقوق الإنسان وبمشاركة قطاعات قوى الأمن ووزارة التعليم، وذلك بمركز الملك فهد للبحوث الطبية بجامعة الملك عبدالعزيز، ويستمر يومين.

وفي ختام الحفل، كرّم الأمير مشعل بن ماجد رعاة المؤتمر وشركاء النجاح.