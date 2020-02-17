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عدم تجديد هوية مقيم يُعرِّض صاحبها للغرامة ثم الإبعاد

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أكدت المديرية العامة للجوازات لكافة المقيمين أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات والالتزام بتجديد «هوية مقيم» قبل 3 أيام على الأقل من انتهائها، مشددةً أن عدم الالتزام بتجديد الهوية يُعرِّض صاحبها للعقوبات المقررة نظامًا التي تصل إلى الإبعاد.

وأوضحت الجوازات أن عقوبة عدم تجديد «هوية مقيم» في المرة الأولى هي الغرامة المالية وقدرها 500، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعَف العقوبة لتصل إلى غرامة مالية قدرها 1000، وفي حين تكرار المخالفة للمرة الثالثة يجري إبعاد المخالف عن البلاد.

وأضافت الجوازات أنه يمكن التأكد من مدة سريان «هوية مقيم» وتجديدها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية «أبشر» أو عبر بوابة «مقيم» الإلكترونية، مشيرةً إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات والمبادرة بتجديد «هوية مقيم»، وذلك تفاديًا لتطبيق العقوبات المقررة نظاميًا بحق المخالفين.


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