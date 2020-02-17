قمة سعودية إريترية تبحث مستجدات القرن الإفريقي

الحضور
حضر المباحثات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد - الوزير المرافق -، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة إريتريا صقر بن سليمان القرشي.
كما حضرها من الجانب الإريتري وزير الخارجية عثمان صالح محمد، ومستشار الرئيس يماني قبراب، ومدير مكتب الرئيس الأمين حسن الأمين، والقائمة بالأعمال في سفارة دولة أريتريا لدى المملكة ويني قيهير.
استقبال ومأدبة
كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، استقبل الرئيس أسياس أفورقي، ورحب خادم الحرمين الشريفين به والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى الرئيس الإريتري سعادته بلقائه الملك سلمان بن عبد العزيز. كما صافح الرئيس الإريتري الأمراء، والوزراء وقادة القطاعات العسكرية. وأقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مأدبة غداء تكريماً للرئيس أسياس أفورقي والوفد المرافق له.
تهنئة جامبيا
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية جامبيا أداما بارو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك سلمان بن عبد العزيز باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس أداما بارو، ولحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية مماثلة للرئيس أداما بارو، وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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