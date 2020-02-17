بيئة تبوك تعقد اجتماعها التحضيري لأسبوع البيئة

عقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك الاجتماع التحضيري لأسبوع البيئة لعام 1441 الذي ينطلق في 26 رجب من العام الجاري، تحت شعار «نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا»، وذلك برئاسة مدير عام الفرع هزاع الرويلي، وحضور 19 ممثلاً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات والروابط البيئية. وأكد الرويلي أهمية مفهوم أسبوع البيئة وكذلك نشر الثقافة البيئية بالمجتمع وزيادة الوعي للمحافظة على البيئة بجميع مكوناتها لدى جميع أطياف المجتمع وبشكل خاص بين النشء، مبيناً أن من أهم أهداف أسبوع البيئة الحفاظ على الغطاء النباتي وإعادة تأهيله والبيئة البحرية والحياة الفطرية والنفايات وإعادة التدوير، مشيراً إلى أن أسبوع البيئة يهتم بتفعيل دور أكبر للمؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية والقطاع الخاص والجمعيات والروابط التطوعية في الحفاظ على البيئة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض الأنشطة التي ستقام ودور كل جهة من الجهات المشاركة، والتأكيد على التنسيق والتعاون لتحقيق كل ما يخدم البيئة ويحافظ عليها.



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