منع تسجيل المركبات بدون رخصة قيادة سارية أو تفويض سائق

بدأت إدارة المرور برفض طلبات تسجيل المركبات بأسماء الأشخاص الذين لا يحملون رخصة قيادة سارية المفعول، مع اشتراط تحديد مفوض لقيادة المركبة لإتمام تسجيل المركبة لمن لا يحملون رخص قيادة. وبحسب مصادر «دوت الخليج»، فإن الإجراء الذي بدأت إدارات المرور بتطبيقه هو تطبيق للمادة 18/‏ 1 /‏7 من نظام المرور المعدل الصادر في 10/‏ 3/‏ 1441، والتي نصت على التالي: «فيما عدا الشخص الاعتباري لا تسجل المركبة لمن لا يسمح له بالقيادة إلا بعد تحديد مفوض لقيادتها يحمل رخصة قيادة سارية المفعول تؤهله لقيادة المركبة، ولا يجوز إلغاء التفويض إلا بعد زوال مسبب التفويض ويمكن استبدال المفوض بآخر». يشار إلى أن كثيرا من الأشخاص تفاجؤوا برفض إدارات المرور تسجيل المركبات التي اشتروها لعدم حملهم رخصة قيادة سارية المفعول، وطلب منهم تفويض شخص مؤهل يحمل رخصة قيادة لإكمال طلبات تسجيل مركباتهم. وكان النظام السابق يشترط على المقيمين حمل رخصة قيادة سارية المفعول لتسجيل المركبات بأسمائهم، فيما يتيح للمواطنين تسجيل المركبات دون حمل رخصة قيادة، وتسبب ذلك بعد تطبيق الرصد الآلي للمخالفات المرورية بقيد مخالفات مرورية على نساء وكبار سن لم يرتكبوا تلك المخالفات، وذلك لقيام ذويهم بتسجيل مركبات بأسمائهم. متطلبات نقل الملكية صورة من الهوية الشخصية صورة من رخصة السيارة إحضار صورة من الإقامة مع تعريف مصدق من الكفيل «لغير السعوديين» Advertisements لا يمكن نقل ملكية السيارة في الحالات التالية: الاستمارة منتهية رخصة قيادة غير فعالة الإقامة منتهية



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