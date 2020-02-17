كيبل مكشوف يهدد جماعة المسجد في خاط

اشتكى عدد من المواطنين في أحد أحياء مركز خاط بالمجاردة من وجود كيبل مكشوف بجوار مسجد الحي الذي يرتاده المصلون من كبار السن والصغار. وقال المواطن حسن العمري إنهم تواصلوا مع شركة الكهرباء التي ردت بأن الأمر ليس من اختصاصهم ثم تواصلوا مع شركة الاتصالات والتي أكدت أن الكيبل قديم ولديها عدد من المقاولين يعملون بالمنطقة ولا تُعرف الشركة المسؤولة عنه. وعلمت «دوت الخليج» أن رئيس مركز خاط أحمد الطارقي، خاطب شركة الاتصالات بشأن إزالة ضرر هذا الكيبل، ولكن الشركة لم تتوصل إلى حل ولم تتوصل إلى المقاول الذي قام بتركيبه لإلزامه بإزالة الضرر.



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