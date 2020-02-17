أمير الشمالية يفتتح مهرجان الصقور بطريف

افتتح أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد، مهرجان الصقور بالحدود الشمالية السادس بمحافظة طريف، والذي نظمته إمارة الحدود الشمالية. وتجول الأمير فيصل بن خالد، في مرافق المهرجان الذي حوى أماكن فعاليات خاصة للأطفال، وأخرى للأسر المنتجة، ولأصحاب الأنشطة التجارية ذات الاختصاص، وركن السيارات المعدلة لهواية القنص بالصقور، وأصحاب المقطورات المتنوعة، وأركان الجهات الحكومية والأفراد. وتضمنت فعاليات الافتتاح قصيدة شعرية، إضافة إلى أوبريت خاص وعرضة سعودية. وتجاوز عدد الصقور المشاركة في المهرجان 1000 صقر، تتنافس على جوائز مالية، وعدد 14 سيارة، وجرى اختيار موقع المهرجان على بعد 20 كلم شرق محافظة طريف، وتجهيزه بعدد كبير من المخيمات، للجهات المشاركة من الإدارات الحكومية والأفراد والزوار.



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