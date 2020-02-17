محلي الحرث يطلع على الخدمات الصحية

كشفت الجولة التي قام بها محافظ الحرث وأعضاء المجلس المحلي عن تدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في الحرث، ناهيك عن عدم تشغيل بعض الأقسام والعيادات في مستشفى الحرث والمراكز الصحية في المحافظة، وأكد محافظ الحرث إبراهيم الألمعي على أهمية الاعتناء بالخدمات الصحية وتقديم أفضلها للمواطنين وتوفير كافة المتطلبات الطبية التي يحتاجها المواطنون في المحافظة وقراها، مشدداً على مضاعفة الجهود للوصول إلى أعلى المستويات في الخدمات الصحية في المحافظة. وأشار الألمعي إلى أن توجيهات سمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، ونائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز التي تنص على تقديم أفضل الخدمات الصحية وأرقاها للمواطنين في كافة المحافظات. وكان الألمعي قام بجولة تفقدية للاطلاع على الخدمات الصحية بمحافظة الحرث يرافقه رئيس مركز الخشل عبده دوداني وأعضاء المجلس المحلي، وشملت الجولة عددا من المرافق الصحية بالمحافظة كمستشفى الحرث العام ومركز صحي أم الشعنون والمروة، ومركز مكافحة نواقل الأمراض، واستمع خلال الجولة إلى شرح مفصل عن الخدمات المقدمة للمواطنين من مدير مستشفى الحرث العام خالد الحارثي، وكذلك من كافة المسؤولين في المراكز الصحية.



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