موافقة هيئة الغذاء شرط للاستعانة بمشاهير التواصل في الإعلانات

أجرت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعديلات جديدة على «دليل شروط ومتطلبات الموافقة المباشرة على الدعاية أو الإعلان للمنتجات الغذائية والأعلاف ومبيدات الصحة العامة» نصت خلالها على «إلزام الشركات والمؤسسات المعلنة بالحصول على موافقة الهيئة في حال رغبتها الاستعانة بمشاهير التواصل الاجتماعي للدعاية، ومن ضمنها الحصول على ترخيص من الهيئة للدعاية أو الإعلان، مع تحديد برنامج التواصل الاجتماعي».

شروط ومتطلبات

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء في سياق التعديلات الجديدة على «دليل شروط ومتطلبات الموافقة المباشرة على الدعاية أو الإعلان للمنتجات الغذائية والأعلاف ومبيدات الصحة العامة»، الذي أصدرته قبل عام تقريبا على إلزام الشركات والمؤسسات بالحصول على ترخيص عند صنع مواد إعلامية مع مستقلين هواة ونشر المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي. ومن ضمن التعديلات أيضا تأكيد الهيئة على أن وصفات الطبخ، أو المعلومات العامة تعد جزءاً من المحتوى الإلكتروني، في حال كان الغرض الترويج لمنتج معين أو عدة منتجات، عندها يجب الحصول على ترخيص للدعاية أو الإعلان.

شروط الموافقة المباشرة على الدعاية أو الإعلان

لا يجوز للجهة المعلنة / المعلن نشر أو بث أي دعاية للمنتج إلا بعد موافقة الهيئة

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لا تجوز الدعاية عن أي منتج إلا بعد تسجيله وإدراجه في الهيئة العامة للغذاء والدواء

ألا تكون الدعاية خادشة للحياء العام

ألا تتضمن الدعاية أي عبارة تمس المنتجات الأخرى بشكل مباشر

أن تكون المعلومات المتضمنة بالدعاية صحيحة ودقيقة ومثبتة علمياً