جراد صحراوي يغزو محاصيل القمح بالأحساء

غزت أسراب الجراد الصحراوي محاصيل القمح في المزارع التابعة لهجرة الغزالة الواقعة إلى جنوب مركز يبرين التابع لمحافظة الأحساء «270 كيلو متر من مدينة الهفوف»، ولا تزال الفرق تباشر أعمالها، والدعم المتواصل للحد من انتشاره وتوسعه والوصول إلى داخل الواحة مما يصعب مكافحته بعد ذلك. وأبان مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء إبراهيم الخليل، أن جهات الاختصاص في إدارته تتابع أسراب الجراد من خلال الرصد المتواصل والمتابعة للتقارير الواردة من مركز الجراد والآفات المهاجرة في جدة، وخصوصا المناطق التي غزاها الجراد، ومنها الجهة الجنوبية من المحافظة، وتشمل مركز يبرين والهجر المجاورة لها، وحرض وما حولها، وذلك لتوفر البيئة المناسبة من زراعة الأعلاف والمزارع المتواجدة، علاوة على التواصل المستمر مع بعض المزارعين في تلك الهجر. وقال «ورد إلى إدارتنا يوم السبت الماضي أول بلاغ من أحد المزارعين من هجرة غزالة التابعة لمركز يبرين، والتي تبعد 50 كيلو متر جنوب غرب يبرين عن وجود سرب من الجراد، وبعد التأكد من البلاغ ومشاهدة الصور والفيديوهات من المزارع، تحركت سريعاً وتم إبلاغ الإدارة العامة في المنطقة الشرقية، وتوجيه الاستنفار بتجهيز الفرق، بدأت المكافحة في الفترة المسائية برش الجراد، إذ إن الجراد يكون جاثماً على الأرض، وتقل حركته ليلا».



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