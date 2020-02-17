شتوي 2020 ينطلق في شرورة بمشاريع تنموية

مشاريع مليونية
شملت المشاريع خدمات بلدية بمبلغ تجاوز 18 مليون ريال، ومنشآت تعليمية بقيمة 10ملايين ريال، وتأسيس جمعية إسناد لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعية «بينات» لحفظ القرآن الكريم، وتدشين مجمع الأسرة الطبية المتقدمة، كما افتتح فندق الفاو بشرورة، وفندق الوديعة، وتأسيس اللجنة الثقافية. وأطلق مبادرة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ضمن برنامج «نسيج» لترسيخ التعايش المجتمعي بالتعاون مع تعليم شرورة.
مهرجان شرورة
زار أمير منطقة نجران معرض مهرجان شرورة الشتوي، وافتتح جناح وزارة التعليم، وأطلق جملة من البرامج المجتمعية.
وتجول في أرجاء المعرض، يرافقه محافظ شرورة إبراهيم الشهري، حيث دوّن كلمة بلوحة الشرف لشهداء الواجب من أبناء المحافظة.
الأسر المنتجة
أشاد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بمشاركة الأسر المنتجة في المهرجان، موجهاً بدارسة برنامج لتعزيز مشاركاتهم في فعاليات المنطقة، وهو صناعة مجتمع حيوي. وأطلق خلال الجولة برامج مجتمعية في مجالات التعليم والتأهيل ورعاية الأسر، إضافة إلى تدشين دوري المدارس بالمحافظة، كما شاهد عروضا متنوعة في أجنحة تراث الآباء والأجداد والصقور، إلى جانب الجهود التي تقدمها أجنحة الجهات الحكومية مثل الأمانة والبلديات والصحة والتجارة وهيئة السياحة والعمل والتنمية الاجتماعية والمياه والمؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني.
إشادة بـ«دوت الخليج»
أشاد أمير منطقة نجران بتغطية صحيفة «دوت الخليج» من خلال الملحق الخاص بالزيارة إلى محافظة شرورة بعنوان «شرورة قيثارة الربع الغالي»، الذي تسلمه أثناء تكريم «دوت الخليج» كراعٍ إعلامي لمهرجان شرورة الشتوي 2020.
أبرز ما تم تدشينه خلال زيارة أمير نجران لشرورة
مشاريع بلدية
مشاريع تعليمية
تأسيس جمعية إسناد لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
تدشين جمعية بينات لحفظ القرآن الكريم
تدشين مجمع الأسرة الطبية المتقدمة
افتتاح فندقي الفاو والوديعة
تأسيس اللجنة الثقافية بالنادي الأدبي
إطلاق مبادرة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني برنامج «نسيج»
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