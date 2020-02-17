تعليم مكة تدشن ملتقى تكامل

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي أمس، بقاعة المعارض الكبرى بالعزيزية «ملتقى تكامل»، الذي تنظمه إدارة تعليم مكة ممثلة بمكتب التعليم الأهلي - إدارة المدارس الأهلية، مستضيفة عددا من الجهات ذات العلاقة «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية - هدف»، ويهدف ملتقى تكامل؛ للتعريف بحقوق وواجبات الأطراف التي يستهدفها الملتقى فيما يخص التأمينات الاجتماعية، وفرص دعم الموارد البشرية للمعلمين والمعلمات بقطاع التعليم الأهلي، وضوابط وأنظمة وزارة العمل وعقود العمل فيما يخص التعليم الأهلي. وقال المدير العام للتعليم بمنطقة مكة «إن التحديات تظل في هذا القطاع قائمة، ولعل على رأسها الموارد البشرية التي تعمل في هذا القطاع، فالتوسع في القطاع الأهلي يقابله احتياج متنام ومطرد في توفير الكوادر البشرية التي تحقق تطلعات الملاك في تقديم الخدمة التعليمية التي ينشدونها»، مشيرا إلى أن وجود هذه القطاعات المشاركة في «ملتقى تكامل» من وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية «هدف» سيخلق أرضية مشتركة مع التعليم الأهلي لينطلق منها لتحقيق أهدافه الطموحة. يُذكر أن برنامج تدشين الملتقى أمس تم تخصيصه لقطاع «البنين»، حيث شارك فيه: ووزارة العمل، والتأمينات الاجتماعية، والموارد البشرية، فيما سيكون يوم غد الثلاثاء مخصصا لقطاع البنات بتعليم مكة المكرمة.



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