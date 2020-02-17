1244 مشرفا وعاملا لمكافحة التلوث البصري بعسير

عالجت وكالة الخدمات وإدارة النظافة في أمانة منطقة عسير، أوضاع 34641 مترا مكعبا من النفايات في المدينة الصناعية في أبها، حيث عملت الفرق بشكل يومي على إزالتها في حملة واسعة قامت بها الأمانة، استهدفت خلالها رفع الأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر من كافة الأراضي الفضاء والشوارع الرئيسية والداخلية في أبها والمدينة الصناعية. وشارك في الحملة نحو 1244 من القوى البشرية مدعمين بـ220 معدة متنوعة، ونُفذت الحملة من الأول من يناير ولمدة 30 يوماً، ورُفع خلال الحملة أكثر من 355 طناً من المخلفات بممشى سد أبها. وأوضح أمين منطقة عسير وليد الحميدي أن الأمانة تحرص على نظافة كافة المواقع وتضع ذلك في أولوياتها في سياق إستراتيجياتها لمعالجة التشوه البصري للحفاظ على الوجه الحضاري بالمنطقة والقضاء على الظواهر السلبية لمنع التلوث البيئي، مؤكداً أن هناك جدول عمل يومي لنقل النفايات من المدينة الصناعية بأبها ومنع تراكمها مجددا، مشيراً إلى أن عمليات تحسين البيئة وتعزيز الوجه الحضاري للمنطقة تأتي تنفيذا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.



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