جدة تستضيف مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم



برعاية وزارة التعليم، وحضور وكيلة وزارة التعليم للتعليم الأهلي الدكتورة ريما اليحيا، تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم في نسخته الـ11 الذي تستضيفه جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة خلال الفترة 23-24 فبراير الجاري لعام 2020 تحت شعار «الثورة الصناعية الرابعة ودور التعليم»، حيث يضم المؤتمر مجموعة من أفضل الخبراء والمتحدثين ومقدمي ورش العمل في المنطقة في بيئة فكرية خلاقة للنقاش والحديث حول أهم المستجدات، وسط حضور أكثر من 20000 من مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة الذين تستضيفهم جامعة الأعمال والتكنولوجيا للتعرف على أكثر من 200 جامعة ومعلم حول العالم، والتواصل المباشر مع الوزارات الرئيسية والمسؤولين الحكوميين في قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي «GCC»، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة. وأوضح رئيس مجلس أمناء الجامعة عبدالله صادق دحلان أن هذا المؤتمر أحد أهم المناسبات التي تستعد لها الجامعة بكافة الإمكانات لما له من دور فاعل في دعم التعليم في المملكة والخليج وفرصة لتبادل الخبرات ومعرفة أهم المستجدات في مجال التعليم، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة تغيرات جذرية في مجالات متعددة، والتعليم بوجه الخصوص يعد حجر الزاوية لمواكبة هذا التطور والمساهمة في دعم عجلة التنمية.

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