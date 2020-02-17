تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التقرير السنوي لأعمال الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة. وتضمن التقرير الذي سلمه له مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي المنتشري، تحليلا للبيانات الواردة من مختلف الإدارات التابعة لمديرية الدفاع المدني في المنطقة، وقياس ما تم إنجازه من خلال مؤشرات الأداء، فيما تطرق لخدمات الدفاع المدني بالمنطقة، وحصر ومراجعة مؤشرات الخدمات في محافظات المنطقة والإحصائيات المختلفة لأعمال الدفاع المدني، إضافة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية والتطورات التقنية، مما يحقق سرعة الإنجاز وحفظ البيانات وتوثيق الإجراء من خلال برنامج «سلامة» لإصدار التصاريح الإلكترونية، وحوى التقرير شرحا عن الفرضيات وأعمال التطوع. من جانب آخر، استقبل الأمير خالد الفيصل، رئيس القطاع الغربي لشركة المياه الوطنية محمد الغامدي. واستمع إلى نبذة عن أعمال الشركة في محافظات المنطقة، تتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات، فيما تسلم التقرير السنوي لعام 2019.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفيصل يتسلّم التقرير السنوي للدفاع المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.