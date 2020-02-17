السعودية اليوم / موهوبو وموهوبات تعليم صبيا يشاركون في معرض إبداع 2020 بجامعة الملك سعود



صبيا 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

قام وفد من طلاب وطالبات تعليم صبيا من الموهوبين والموهبات برحلة علمية إثرائية إلى جامعة الملك سعود التي تحتضن التصفيات النهائية لأولمبياد إبداع والفعاليات المصاحبة له.

وأوضح مساعد تعليم صبيا للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد معافا أن الوفد ضم 22 طالباً وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية من عدد من المدارس التابعة لمكاتب تعليم صبيا.

وبين أن الطلاب والطالبات شاركوا خلال رحلتهم إلى المعرض في الفعاليات المصاحبة له من المعامل الافتراضية، والدروس التعليمية، واطلعوا على النماذج الأولية التي يستطيعون من خلالها بناء مشروعاتهم، كما استفادوا من حلقات النقاش عن البرمجة والذكاء الاصطناعي، والتجارب العلمية التي تتضمن التدريب والتفكير المنطقي، والتعرف على أساسيات الروبوت والبرمجة، إلى جانب المحاضرات والورش التفاعلية عن الملكية الفكرية، وأهمية الإبداع، ومواصفات البيئة الإبداعية، وأثر رعاية الإبداع على الطلبة الموهوبين، ودوره في تعزيز المسار العلمي والمهني لقيادات المستقبل.

ويعد أولمبياد إبداع مسابقة علمية تنظمها مؤسسة موهبة ووزارة التعليم، وتقوم على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية .

// انتهى //

22:43ت م

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