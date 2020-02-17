السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يفتتح مهرجان الصقور في منطقة الحدود الشمالية



طريف 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, مهرجان منطقة الحدود الشمالية للصقور في نسخته السادسة الذي تستضيفه محافظة طريف، بمشاركة عدد من مالكي الصقور من داخل المملكة ودول الخليج بأكثر من 1000 صقر من مختلف الفئات.

وبدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى رئيس اللجنة المنظمة محافظ طريف بدر بن نجر الصقر كلمة عبر فيها عن سعادته بتشريف سمو أمير منطقة الحدود الشمالية وافتتاحه المهرجان الذي تستضيفه المحافظة, مؤكداُ أن المهرجان يتضمن فعاليات رئيسة وأخرى مصاحبة، ويتجاوز عدد المشاركين فيه 300 مشارك لجميع الفئات، مؤكدا أن المهرجان يتضمن فعاليات متنوعة ومتعددة من خلال تهيئة أماكن مجانية للأسر المنتجة، ولأصحاب الأنشطة التجارية ذات الاختصاص، وأصحاب السيارت المعدلة لهواية القنص بالصقور ، وأصحاب المقطورات المتنوعة ، والأسواق الشعبية، وكل مايتعلق بالتراث والرحلات البرية ، والموروث الشعبي ، والعرضة

عقب ذلك ألقى الشاعر عكاش الذيابي قصيدة شعرية بهذه المناسبة نالت استحسان وأعجاب الجميع ، بعدها شاهد الجميع عرضًا مرئيًا عن المهرجان ، وفقرة خاصة للراوي محمد الشرهان .

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية الرعاة المشاركين في المهرجان، كما شارك سموه في العرضة السعودية.

يذكر أن اللجنة المنظمة للمهرجان أقرت جدولًا زمنيًا يحدد فترات وزمن السباق لكل الفئات طيلة أيام المهرجان، يستخدم فيه أسلوب القرعة العلنية لتحديد فترة وزمن كل متسابق.

وسيشهد المهرجان، أكبر مزاد للصقور في منطقة الحدود الشمالية، ويجمع كبار ملاك الصقور والمهتمين بها، ويضم 12 مركزًا للصقور من المملكة والخليج.

// انتهى //

21:57ت م

0314



طريف 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, مهرجان منطقة الحدود الشمالية للصقور في نسخته السادسة الذي تستضيفه محافظة طريف، بمشاركة عدد من مالكي الصقور من داخل المملكة ودول الخليج بأكثر من 1000 صقر من مختلف الفئات.وبدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى رئيس اللجنة المنظمة محافظ طريف بدر بن نجر الصقر كلمة عبر فيها عن سعادته بتشريف سمو أمير منطقة الحدود الشمالية وافتتاحه المهرجان الذي تستضيفه المحافظة, مؤكداُ أن المهرجان يتضمن فعاليات رئيسة وأخرى مصاحبة، ويتجاوز عدد المشاركين فيه 300 مشارك لجميع الفئات، مؤكدا أن المهرجان يتضمن فعاليات متنوعة ومتعددة من خلال تهيئة أماكن مجانية للأسر المنتجة، ولأصحاب الأنشطة التجارية ذات الاختصاص، وأصحاب السيارت المعدلة لهواية القنص بالصقور ، وأصحاب المقطورات المتنوعة ، والأسواق الشعبية، وكل مايتعلق بالتراث والرحلات البرية ، والموروث الشعبي ، والعرضة السعودية عقب ذلك ألقى الشاعر عكاش الذيابي قصيدة شعرية بهذه المناسبة نالت استحسان وأعجاب الجميع ، بعدها شاهد الجميع عرضًا مرئيًا عن المهرجان ، وفقرة خاصة للراوي محمد الشرهان .وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية الرعاة المشاركين في المهرجان، كما شارك سموه في العرضة السعودية.يذكر أن اللجنة المنظمة للمهرجان أقرت جدولًا زمنيًا يحدد فترات وزمن السباق لكل الفئات طيلة أيام المهرجان، يستخدم فيه أسلوب القرعة العلنية لتحديد فترة وزمن كل متسابق.وسيشهد المهرجان، أكبر مزاد للصقور في منطقة الحدود الشمالية، ويجمع كبار ملاك الصقور والمهتمين بها، ويضم 12 مركزًا للصقور من المملكة والخليج.// انتهى //21:57ت م0314

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.