السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرعى مسابقة وعروض الصقور في محافظة طريف



طريف 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم مسابقة وعروض الصقور "الملواح"، وذلك بمقر المهرجان في محافظة طريف .

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمة الصقارين ألقاها نيابة عنهم ماجد بن حجاج ، رحب فيها بسمو أمير منطقة الحدود الشمالية ، معرباً عن شكره وتقديره لسموه على اهتمامه ودعمه لهذا المهرجان ، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة .

بعد ذلك ألقيت قصيدة شعرية ، ثم شاهد سموه والحضور أشواط مسابقة الملواح 400 متر، ثم كرم سموه المشاركين في المسابقة .

مما يذكر أن اللجنة المنظمة للمسابقة رصدت جوائز مالية وفقرات تواكب الحدث، تتضمن العديد من الجوائز النقدية القيمة للصقور الفائزة بالمراكز الأولى تشمل 14 سيارة .

// انتهى //

21:41ت م

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