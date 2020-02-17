السعودية اليوم / محافظ الدوادمي يلتقي مدير فرع وزارة البيئة بمنطقة الرياض



الرياض 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

التقى محافظ الدوادمي المكلف سلطان بن سعد السديري اليوم بمكتبه في ديوان المحافظة مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد الفراج، يرافقه مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس منصور الكثيري.

وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بالدكتور الفراج معبراً عن سعادته بهذا اللقاء، واستعرضا الموضوعات التي تخص الزراعة والمياه والبيئة بالمحافظة ومراكزها وسبل تطويرها وتنميتها، بالإضافة إلى مناقشة إقامة مهرجان الثروة الحيوانية بالمحافظة خلال الشهر القادم، وآخر الاستعدادات للمهرجان.

وثمن السديري في نهاية اللقاء الجهود البيئية والزراعية التي يبذلها فرع الوزارة بمنطقة الرياض ومكتب الوزارة بالمحافظة في سبيل الحفاظ على البيئة وخدمة مزارعي المحافظة.

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21:14ت م

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