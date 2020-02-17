السعودية اليوم / تأجيل معرض جنيف الدولي للاختراعات بسبب كورونا



جنيف 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

أعلن في جنيف عن تأجيل معرض جنيف الدولي للاختراعات وهو أكبر معارض العالم في مجال الابتكارات، وينظم تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، وذلك بسبب فيروس كورونا الذي تفشى في آسيا ، وهي القارة الممثلة على نطاق واسع في المعرض ، مع تواجد قوي للاختراعات من الصين وهونج كونج .

وسيعقد المعرض في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر بدلاً من موعده السنوي في الفترة من 25 إلى 29 مارس .

وجاء التأجيل لأن العارضين الآسيويين يمثلون ما يقرب من 50% من المشاركين ، مع صعوبة حصولهم الآن على التأشيرات والرحلات الجوية.

//انتهي//.

20:47ت م

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