

القاهرة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

نفّذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بمنطقة تدريب اللنشات والصائدات بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك بمشاركة صائدة الألغام المصرية (البرلس) وصائدة الألغام الفرنسية (CAPRICORNE).

وأفادت القوات المسلحة المصرية في بيان لها اليوم بأن التدريب تضمن تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية، ومنها التدريب على إزالة الألغام بالبحر، وتحييد الألغام باشتراك عناصر من مقاتلي القوات الخاصة البحرية، موضحة أن التدريب يهدف إلى الارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات المصرية مع القوات المسلحة للدول.

// انتهى //

20:33ت م

0298





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بالبحر المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.