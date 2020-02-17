السعودية اليوم / " الاحتيال الإلكتروني" دورة تدريبية بفرع وزارة العمل والتنمية بالدمام



الدمام 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع مكتب العمل بالأحساء اليوم دورة تدريبية بعنوان " الاحتيال الإلكتروني" بحضور المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبد الرحمن بن فهد المقبل، وعدد من المرشحين والمرشحات من منسوبي فروع ومكاتب الوزارة بالمنطقة الشرقية.

وتناولت الدورة التي قدمها مدير إدارة التسوية الودية بمكتب عمل الأحساء مجدي المسبح تعريف الاحتيال الإلكتروني، والتركيز على سلامة الصفحات التي تتم زيارتها، ورسائل التصيد عن طريق البريد الإلكتروني التي تنتحل الصفة الرسمية لجهة ما، والاتصال الصوتي "ربحت معنا" وهذا أيضا يخترق عقل الضحية وليس النظام ، إضافة إلى رسائل الجوال النصية .

كما تحدث عن أخطار و أنواع برامج التجسس على اختلاف مسمياتها، مشدداً على أهمية تحديث برامج الحماية لخطورة التصيد وعدم إدراك الضحية أنه مستهدف.

وبين أضرار الاحتيال وطرق الوقاية منه، مع عرض لبعض الأمثلة والطرق للتعرف على الصفحات المزورة.

// انتهى //

20:10ت م

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