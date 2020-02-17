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مسابقة وعروض صقور في طريف وجوائز 14 سيارة 

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2020-02-17

مسابقة وعروض صقور في طريف وجوائز 14 سيارة 

متابعات الخليج 365 – واس 

رعى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم مسابقة وعروض الصقور “الملواح”، وذلك بمقر المهرجان في محافظة طريف.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمة الصقارين ألقاها نيابة عنهم ماجد بن حجاج ، رحب فيها بسمو أمير منطقة الحدود الشمالية ، معرباً عن شكره وتقديره لسموه على اهتمامه ودعمه لهذا المهرجان ، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.

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بعد ذلك ألقيت قصيدة شعرية ، ثم شاهد سموه والحضور أشواط مسابقة الملواح 400 متر، ثم كرم سموه المشاركين في المسابقة.

مما يذكر أن اللجنة المنظمة للمسابقة رصدت جوائز مالية وفقرات تواكب الحدث، تتضمن العديد من الجوائز النقدية القيمة للصقور الفائزة بالمراكز الأولى تشمل 14 سيارة.

 

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