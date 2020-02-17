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2020-02-17 الرقابة النووية والإشعاعية تدشن حسابها الرسمي على تويتر متابعات الخليج 365 – الرياض دشنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. Advertisements وفي العام 2018، تمت الموافقة على الإطار التشريعي النووي والإشعاعي الشامل بموجب قرارات ملكية سامية، بما في ذلك التأكيد على أن الهيئة هي “كيان قانوني مستقل يتمتع باستقلالية إدارية ومالية”. كما تمت الموافقة على نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، وكذلك نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. ويمكن الاطلاع على الحساب الرسمي لـ هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر الرابط التالي هنا. وتتمحور أهداف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالمملكة حول النقاط التالية: تنظيم الاستخدام السلمي للطاقة النووية والإشعاعية المؤينة وفقًا لأعلى معايير السلامة والأمان والضمانات للأنشطة والمرافق النووية. حماية المجتمع والبيئة من أي تعرض فعلي أو محتمل للإشعاعات، بما في ذلك التعرض للإشعاع الطبيعي. تنفيذ التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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