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معرض جديد في لندن يستعرض شغف بيكاسو بالورق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - لندن

ربما يكون أفضل ما يعرف به الرسام الإسباني بابلو بيكاسو هو لوحاته وتماثيله. غير أنه استخدم الكثير من الخامات المختلفة، حسبما يكشف معرض جديد أقيم في الأكاديمية الملكية للفنون في لندن.

ويقدم معرض «بيكاسو والورق» نحو 300 عمل فني للرسام من الورق ،على نحو يثير الدهشة، باستخدام المقص والطباعة وألوان الجواش والبستيل أو أعاد صنعها بدمجها معا.

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يستعرض المعرض إرث بيكاسو بشكل زمني من مقصوصات صغيرة لخنزير وحمامة مصنوعين في سن الرابعة إلى الخامسة إلى آخر بورتريه ذاتي له مرسوم على ورقة خفيفة بقلم داكن. ويظهر فيها بيكاسو قبل عام من وفاته بجمجمة منبعجة وعينين خائفتين.

ومن بين أبرز ما يركز عليه المعرض رسومات صنعت استعدادا للوحة «آنسات أفينون» الشهيرة وكذلك العديد من كراسات الرسم التي تحتوي على دراسات للوحة «جيرنيكا» وهي رده الشهير على تفجير بلدة جيرنيكا في منطقة الباسك خلال الحرب الأهلية الإسبانية.

ولكن بيكاسو هو أيضا جامع لكل أنواع الورق، من ورق الحائط والورق المقوى والصحف إلى المناديل والورق المحروق والأظرف.

ويمكن زيارة المعرض حتى 13 أبريل المقبل. وبعد ذلك ينتقل إلى كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية.