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منحوتة نادرة للحضارة الكلتية بالتشيك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - براغ

تعرض التشيك قطعة نادرة من المنحوتات تنتمي إلى الحضارة الكلتية، ستكون متاحة لزوار معرض بمتحف أولوموك الإقليمي بالتشيك.

وتعد القطعة، وهي رأس منحوت من الحجر يعود تاريخه إلى القرن الثالث قبل الميلاد وينتمي إلى بلدة قريبة من العاصمة التشيكية براغ، هي أبرز المعروضات.

وتولى رجال شرطة يحملون أسلحة آلية حراسة المنحوتة أثناء نقلها إلى أولوموك من قبو المتحف الوطني التشيكي في مدينة تيريزين. ووفقا لمدير المتحف ميشال ليوكس، فإن هذه القطعة الأثرية لا تقدر بثمن.