لصوص يسرقون شحنة ورق حمام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - هونج كونج
اعترض لصوص مسلحون تسليم شحنة ورق حمام، كانت في طريقها أمس إلى متجر في هونج كونج، حيث تسببت حالة من الذعر المرتبط بانتشار فيروس كورونا الجديد في قلة توفر السلع بأنحاء المدينة.
وقالت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية إن ثلاثة رجال يحملون السكاكين، هاجموا شاحنة كانت تنقل الشحنة، وسرقوا لفائف ورق الحمام التي تبلغ قيمتها نحو 2200 دولار.
وأضافت الشرطة أنه تم في وقت لاحق إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم واستعادة البضائع.
وتسببت حالة الشراء المدفوعة بالهلع المنتشرة بأنحاء المدينة، إلى جعل المتاجر غير قادرة على تلبية طلبات المستهلكين، في الوقت الذي نفدت فيه الكمامات الوقائية.
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