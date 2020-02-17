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الأهلي يضم صبحي لمواجهة الزمالك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ القاهرة

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي المصري، السويسري رينيه فايلر، قائمة الفريق التي ستسافر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استعدادا لمواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري الخميس المقبل.

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وتقام مباراة كأس السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وشهدت القائمة وجود رمضان صبحي لاعب الفريق، رغم عودته للتدريبات الجماعية قبل يومين فقط.

وضمت القائمة كلا من شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي في حراسة المرمى، ورامي ربيعة ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأحمد فتحي ومحمد هاني، وأيمن أشرف وعلي معلول وحسام عاشور وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي (أفشة)، وحسين الشحات وجيرالدو وجونيور أجايي ورمضان صبحي ومحمود عبدالمنعم (كهربا)، ووليد سليمان ومروان محسن وأليو بادجي ومحمود وحيد وأحمد الشيخ.