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كورونا يفرض قيودا على ماراثون طوكيو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طوكيو

أفاد منظمو ماراثون طوكيو أمس أن الماراثون المقرر في العاصمة اليابانية في أول مارس المقبل، سيقتصر فقط على مشاركة النخبة من العدائين والنخبة في فئة الكراسي المتحركة، ولن يسمح للعدائين الهواة بالمشاركة، وذلك بعد الإعلان عن حالات إصابة بفيروس كورونا القاتل في العاصمة اليابانية.

وقالت عمدة طوكيو، يوريكو كويكي «كان قرارا صعبا، أعتقد أن الكثيرين كانوا يتطلعون للمشاركة في الماراثون».

ويعني هذا القرار أن الماراثون سيشهد مشاركة 176 عداء فقط، و30 من المنافسين في فئة الكراسي المتحركة، بعد أن كان المفترض أن يشهد مشاركة 38 ألف متسابق.

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وقالت كويكي «نعتذر لكل المتسابقين الذين شعروا بالفرح عندما جرى اختيارهم، لكن هذه القيود لابد أن تطبق».

وأوضحت اللجنة المنظمة في بيان أن كل الهواة الذين حصلوا على الموافقة على المشاركة، يمكنهم المشاركة في نسخة عام 2021.

وأضافت اللجنة أن حالات إصابة بفيروس كورونا، سجلت في طوكيو، وأصبح من غير الممكن إقامة الماراثون بالصيغة التي كانت مقررة في البداية.

وأكدت أن «ماراثون طوكيو 2020 سيقتصر فقط على النخبة من العدائين، وكذلك النخبة في فئة الكراسي المتحركة».