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الزمالك في أبوظبي استعدادا للسوبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ أبوظبي وصلت بعثة نادي الزمالك المصري إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، استعدادا لخوض مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي، والمقرر لها الخميس المقبل. Advertisements ويستضيف ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة المباراة التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية. وحظيت بعثة الزمالك بحفاوة كبيرة من جانب الجماهير التي توافدت على المطار لاستقبال اللاعبين. ويسعى الزمالك إلى إضافة لقب آخر عقب تتويجه بكأس السوبر الأفريقي، بعد فوزه على الترجي التونسي 3 - 1، في العاصمة القطرية الدوحة الجمعة الماضي.



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