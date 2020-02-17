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أخضر السلة يواصل استعداداته لمواجهة قطر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله أمين - جدة

استكمل المنتخب السعودي الأول لكرة السلة استعداده لمواجهتي قطر وسوريا في التصفيات النهائية للبطولة الآسيوية، حيث سيخوض أولى مبارياته أمام قطر على صالة الجوهرة بمدينة جدة يوم الخميس المقبل، كأول مباراة رسمية في كرة السلة على هذه الصالة.

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وسيلعب الأخضر ثاني مبارياته يوم الأحد المقبل أمام نظيره سوريا على نفس الصالة.

وتضم مجموعة السعودية إلى جانب قطر وسوريا، منتخب إيران أيضا. ويتأهل الأول والثاني إلى النهائيات مباشرة، بينما يخوض الثالث محلقا تتأهل له 4 منتخبات من أصل 6.

ويجري المنتخب السعودي الذي يدربه علي السنحاني تدريباته على فترتين، صباحية ومسائية، في صالة الجوهرة.