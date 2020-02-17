باختاكور يؤزم أوضاع شاهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزم باختاكور الأوزبكي أوضاع شاهر خودرو الإيراني بالفوز عليه 3-0 أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وكان شاهر قد خسر من الهلال 0-1 في الجولة الأولى.
وسجل باختاكور هدفه الأول في الدقيقة 56 عن طريق إيجور سيرجيف، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 59.
وفي الدقيقة 87 سجل شيرزود أزاموف الهدف الثالث.
ورفع باختاكور رصيده إلى 6 نقاط، حيث كان قد فاز في الجولة الأولى على شباب الأهلي دبي الإماراتي 2-1.
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