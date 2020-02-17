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باختاكور يؤزم أوضاع شاهر

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د ب أ - طشقند 0 تبليغ

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باختاكور يؤزم أوضاع شاهر
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- بواسطة أيمن الوشواش - أزم باختاكور الأوزبكي أوضاع شاهر خودرو الإيراني بالفوز عليه 3-0 أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان شاهر قد خسر من الهلال 0-1 في الجولة الأولى.

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وسجل باختاكور هدفه الأول في الدقيقة 56 عن طريق إيجور سيرجيف، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 87 سجل شيرزود أزاموف الهدف الثالث.

ورفع باختاكور رصيده إلى 6 نقاط، حيث كان قد فاز في الجولة الأولى على شباب الأهلي دبي الإماراتي 2-1.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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