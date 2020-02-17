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4 مواجهات بالجولة الـ25 للأولى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تقام اليوم 4 مباريات ضمن الجولة الـ25 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث يلتقي الثقبة صاحب المركز الثامن برصيد 35 نقطة مع ضيفه حطين صاحب المركز الـ16 بـ23 نقطة، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.

وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، يستضيف المجزل الأخير بـ19 نقطة، القادسية الثالث برصيد 44 نقطة.

ويواجه الجبلين سابع الترتيب بـ36 نقطة، ضيفه الطائي الـ11 برصيد 32 نقطة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، ويستضيف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء مباراة النجوم الـ19 برصيد 19 نقطة، وضيفه الباطن الرابع بـ 44 نقطة.