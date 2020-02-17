محمد بن مسعود - الدمام - "المساحة الجيولوجية" لـ"الخليج 365": لم نرصد هزات أرضية في صبيا هذا اليوم

محمد المواسي

الخليج 365

2020-02-17

أكد طارق أبا الخيل، المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية، أنه لم تسجل الشبكة الوطنية أي هزة أرضية في محافظة صبيا اليوم.

وجاء تصريح "أبا الخير" ردًّا على استفسار "الخليج 365" بعدما تواترت أحاديث عن الشعور باهتزازات أرضية في مواقع عدة شمال وشرق محافظة صبيا بين قرى المخلاف ومركز الكدمي.