محمد بن مسعود - الدمام - "المساحة الجيولوجية" لـ"الخليج 365": لم نرصد هزات أرضية في صبيا هذا اليوممحمد المواسي الخليج 365 2020-02-17
أكد طارق أبا الخيل، المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية، أنه لم تسجل الشبكة الوطنية أي هزة أرضية في محافظة صبيا اليوم.
وجاء تصريح "أبا الخير" ردًّا على استفسار "الخليج 365" بعدما تواترت أحاديث عن الشعور باهتزازات أرضية في مواقع عدة شمال وشرق محافظة صبيا بين قرى المخلاف ومركز الكدمي.
17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
09:52 PM
17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
10:01 PM
بعد أنباء عن شعور مواطنين باهتزازات بين قرى "المخلاف" و"الكدمي"
أكد طارق أبا الخيل، المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية، أنه لم تسجل الشبكة الوطنية أي هزة أرضية في محافظة صبيا اليوم.
وجاء تصريح "أبا الخير" ردًّا على استفسار "الخليج 365" بعدما تواترت أحاديث عن الشعور باهتزازات أرضية في مواقع عدة شمال وشرق محافظة صبيا بين قرى المخلاف ومركز الكدمي.
، "المساحة الجيولوجية" لـ"الخليج 365": لم نرصد هزات أرضية في صبيا هذا اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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