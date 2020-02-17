شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان ورئيس إريتريا يبحثان قضايا المنطقة والان مع التفاصيل

الإثنين 17 فبراير 2020 بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الإثنين، مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، العلاقات الثنائية بين البلدين.

Advertisements وتم خلال جلسة المباحثات، بحث مستجدات الأحداث في القرن الأفريقي والمنطقة. كما تم خلال الجلسة تأكيد أهمية ودور مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في تنمية وتعزيز فرص التعاون في شتى المجالات.

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