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أعاد لهم أرضًا بملايين.. أمير الجوف يشيد بموقف قاضٍ مع أيتام
متابعات الخليج 365 – الجوف
أشاد أمير منطقة الجوف، فيصل بن نواف، خلال جلسته اليوم الاثنين مع المواطنين بموقف القاضي بمحكمة الاستئناف بالجوف الشيخ بدر بن محمد السلطان، مع أيتام تم تثمين أرضهم بمبلغ باهظ بعد أن اشتراها منهم وتملكه لها، وقناعته أن الأيتام أولى بهذا المبلغ، وأعادها لهم.
وكان القاضي بدر بن محمد السلطان اشترى أرضًا زراعية بقيمة 250 ألف ريال من أيتام، وبعد عدة أيام تم تثمينها له بأكثر من 9 مليون ريال لتنفيذ طريق، ليُرجع القاضي الأرض للأيتام وهو يقول: “هم أحق مني بالتثمين”.
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