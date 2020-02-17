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الصحة: لا إصابات بـ كورونا في المملكة
متابعات الخليج 365 – الرياض
أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة حتى مساء اليوم الاثنين.
وقالت الصحة في تغريدة لها عبر تويتر: إن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ 71710 شخص معظمهم في الصين، تعافى منهم 11177، بينما توفي 1775، داعيةً الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة الصحة 937 لأي استفسار.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” داخل الصين بلغت 70635 حالة، من بينها 1772 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الإصابات خارج الصين بلغت 694 إصابة بالفيروس في 25 دولة وقعت من بينها 3 وفيات.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس إدهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف: إن الصين شهدت خلال الساعات الـ24 الماضية 2051 حالة إصابة جديدة، تم الكشف عنها بالتحاليل المخبرية وكذلك بالأشعة، وأن 94% من الحالات في إقليم هوبيه.
وأوضح أن المنظمة تشهد الآن المزيد من المعلومات عن الفيروس الجديد، مع ورود المزيد من المعلومات والبيانات والإحصاءات من الصين، بما سيساعد المنظمة في صياغة إرشاداتها للدول، وأن المعلومات الواردة أفادت أن “كوفيد 19” أقل قتلًا للمصابين عن الفيروسات السابقة مثل سارس وإنفلونزا الطيور والخنازير، حيث إن نسبة الوفيات 2%، وأن احتمالات وفاة المصاب تزداد كلما كبر عمره، وأن 14% من الإصابات تؤدي إلى الالتهاب الرئوي، وأن 5% من المصابين كانوا يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي قبل الإصابة.
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