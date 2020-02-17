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طائرة إسرائيلية تعبر الأجواء السودانية

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طائرة إسرائيلية تعبر الأجواء السودانية
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ القدس المحتلة

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن قيام طائرة إسرائيلية بعبور المجال الجوي السوداني.

جاء ذلك في كلمة لنتنياهو في مؤتمر رؤساء منظمات اليهود الأمريكيين الكبرى في القدس، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

ويأتي تصريح نتنياهو بعد مرور أسبوعين فقط على لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان في أوغندا، فيما أكد رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان في حوار صحفي أن التطبيع مع إسرائيل يصب في مصلحة السودان ويلقى تأييدا شعبيا.


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