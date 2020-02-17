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مقبرة تضم رفات 32 داعشيا بالموصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ الموصل أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى العراقية أمس العثور على مقبرة تضم رفات 32 من ضحايا تنظيم داعش غرب الموصل «400 كلم شمال بغداد» وقال مدير قيادة شرطة نينوى اللواء حمد النامس إن «قيادة شرطة نينوى عثرت على مقبرة جماعية في ناحية العياضية التابعة لقضاء تلعفر «70 كلم غرب الموصل» ضمت رفات 32 من ضحايا تنظيم داعش، بينهم 11 سيدة موصلية أغلبهن موظفات في وزارة الداخلية بحسب البطاقات الشخصية التي بحوزتهن». وأضاف النامس أن «القوات الأمنية سلمت الرفات للطب العدلي بالموصل للتعرف على ذويها».



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