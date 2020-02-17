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مكافأة 2.5% للمبلغين عن مخالفي الزكاة والضريبة.. وحد أقصى مليون ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بدأت الهيئة العامة للزكاة والدخل تطبيق لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين عن مخالفات أنظمة ولوائح الهيئة والتهرب الزكوي والضريبي، استنادا على قرار مجلس الوزراء الذي ينص على صرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم من غير موظفي الهيئة في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية.

وأوضحت الهيئة أمس أنها أقرت مكافأة مالية لمن يسهم في الإبلاغ عن مخالفات أنظمة ولوائح الهيئة، ومنها حالات التهرب الزكوي والضريبي بمقدار 2.5% من المبالغ والغرامات المحصلة، بحد أدنى ألف ريال وبحد أقصى يصل إلى مليون ريال، وذلك بحسب الضوابط المعتمدة لذلك من مجلس إدارة الهيئة.

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وأكدت أنها تستقبل بلاغات جميع المخالفات، بما فيها التهرب الزكوي والضريبي ومعالجتها عبر نظام الكتروني يهدف إلى سرعة عملية استقبال البلاغات، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للهيئة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الذكية، مؤكدة أنه سيتم إخطار المبلغ عن حالة البلاغ، والتحقق من وضع المنشآت المبلغ عنها، بالإضافة إلى أنها ستتعامل مع البيانات الواردة من المبلغين بكل سرية.

وأفادت الهيئة بأن المخالفات بما فيها التهرب الزكوي والضريبي تأخذ أشكالا وطرقا متعددة، منها تقديم إقرار زكوي أو ضريبي مبني على بيانات غير حقيقية بقصد التهرب، أو تزوير العقود والفواتير والوثائق، أو عدم الإفصاح عن جميع الأنشطة التجارية أو أحد الفروع التابعة لنشاط معين، أو التلاعب في حصص ملكية السعودي وغير السعودي لتخفيض الزكاة أو الضريبة.

أشكال المخالفات:

تقديم إقرار زكوي أو ضريبي مبني على بيانات غير حقيقية بقصد التهرب

تزوير العقود والفواتير والوثائق

عدم الإفصاح عن جميع الأنشطة التجارية أو أحد الفروع التابعة لنشاط معين

التلاعب في حصص ملكية السعودي وغير السعودي لتخفيض الزكاة أو الضريبة

إدخال وإخراج سلع أو خدمات من وإلى المملكة دون سداد الضريبة كليا أو جزئيا

تقديم مستند بهدف تقليل الزكاة أو الضريبة المستحقة أو استردادها دون وجه حق

إخفاء أي عنصر من عناصر الوعاء الزكوي أو الضريبي

تبدأ من 25% من فرق الضريبة الناتجة عن تقديم معلومات غير حقيقية

قد تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة