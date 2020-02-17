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العقاري: مبادرة تجديد المسكن تسهم في تنمية الأحياء القائمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

يقدم صندوق التنمية العقارية للمواطنين المستفيدين من برنامج «سكني» دعما يصل إلى 100 ألف ريال، للراغبين في شراء المساكن التي يزيد عمرها على 15 عاما ضمن مبادرة تجديد المساكن.

وأكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي أن المبادرة ستسهم في تنمية الأحياء القائمة والمكتملة الخدمات في مدن المملكة، مبينا أن المستفيد من هذه المبادرة يحصل على دعم التجديد بعد توقيع عقد القرض العقاري المدعوم من الجهة التمويلية، مشيرا إلى أن قيمة الدعم للوحدة السكنية من نوع فيلا 100 ألف ريال، بينما الدور السكني 75 ألف ريال، و50 ألف ريال للشقة السكنية.

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وأشار إلى أن مبادرة تجديد المساكن تأتي ضمن التسهيلات المقدمة للمواطنين ممن يرغبون في شراء وحدات سكنية جاهزة يزيد عمرها على 15 عاما، لافتا إلى أن برنامج «سكني» حريص على تلبية رغبات المواطنين وتوفير احتياجاتهم لتمكينهم من التملك السكني تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان 2020.

وأضاف أن الشريحة المستهدفة من «دعم تجديد المساكن» هم مستفيدو وزارة الإسكان والصندوق العقاري، مشيرا إلى أن المبلغ الذي يصل إلى 100 ألف ريال يتم صرفه من الدعم المستحق من أرباح القرض العقاري المدعوم لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، مبينا أنها تنطبق على ذوي الأعمار التي تقل عن 50 عاما، على أن يكون المنتج وحدة سكنية عبارة عن فيلا أو تاون هاوس، شقة أو دور سكني، وألا يقل عمر تلك الوحدة السكنية عن 15 عاما.

دعم تجديد المساكن