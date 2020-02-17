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القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية جامبيا أداما بارو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. Advertisements وأعرب الملك سلمان في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار. إلى ذلك بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة للرئيس أداما بارو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



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