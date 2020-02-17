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البدء بمشروع جسر مشاة على طريق الملك خالد بالخبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

بدأت أمانة المنطقة الشرقية في تنفيذ أعمال مشروع جسر مشاة على طريق الملك خالد بمحافظة الخبر، حيث جرى البدء في تنفيذ التحويلات المرورية،وعمل جسات للتربة والتجهيز لتنفيذ القواعد الخرسانية المسلحة، كما تم البدء في عملية تصنيع الهيكل المعدني للجسر، إذ من المتوقع الانتهاء من تنفيذه ووضعه في الخدمة نهاية 2020 م. وتهدف عملية إنشاء الجسر إلى تسهيل انتقال المشاة بين طرفي طريق الملك خالد بالخبر.

ويبلغ طول الجسر 88 مترا ، حيث يرتكز على ثلاث نقاط، استنادا على ركيزتين من الطرفين، إضافة إلى ركيزة وسطية.

ويشتمل الجسر على سلم خرساني من كل طرف، إضافة إلى مصاعد كهربائية من كلا الطرفين لخدمة المعاقين وكبار السن.