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إغلاق 30 منشأة مخالفة بخميس مشيط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها أغلقت بلدية خميس مشيط خلال جولاتها التفتيشية التي نفذتها خلال الأسبوع الماضي 30 منشأة وضبطت 176 منشأة صحية ومهنية مخالفة، فيما أنذرت بقية المنشآت، وذلك بعد تنفيذ 94 جولة تفتيشية. وأوضح المتحدث الإعلامي للبلدية بدر القرني أن المخالفات المضبوطة تمثلت في عدم وجود رخص بلدية وشهادات صحية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة وسوء نقل وتخزين المواد الغذائية، مشيرا إلى أنه جرى ضبط ومصادرة نحو 740 كجم من اللحوم والفواكه والخضراوات الفاسدة ومجهولة المصدر.



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