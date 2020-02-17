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توقيع عقد لإنشاء محطة سقيا قرية طفيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

وقعت نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية أمس عقدا مع إحدى الشركات المتخصصة لتصميم وإنشاء وتوريد وتركيب محطة سقيا خيرية بقرية طفيل التابعة لمحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، التي تخدم نحو 12 ألف نسمة من 15 قرية مجاورة تابعة للمحافظة وتوزيع الماء الصالح للشرب مجانا على أهالي المنطقة.

وأوضح الأمين العام للوقف لؤي طرابزوني أن توقيع العقد يأتي تنفيذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل، وذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية لأمانة الوقف التي تستهدف بناء الإنسان وتنمية المكان، ومواكبة رؤية المملكة 2030 للاستدامة والتوسع وتقديم خدمات متميزة في العمل الخيري.