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رصد 25 مخالفة صحية على محلات في بارق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - محايل

أغلقت بلدية محافظة بارق 7 محلات تجارية ذات نشاطات تتعلق بالصحة العامة، وذلك في جولات رقابية مسائية قام بها مراقبو قسم صحة البيئة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد عسيري أن مراقبي صحة البيئة نفذوا جولات مسائية على المحلات التجارية التي تتعلق بالصحة العامة خلال الأيام الماضية على نحو 80 محلا في بارق ومركز ثلوث المنظر شملت مراكز التموينات الغذائية والمطاعم والبوفيهات وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس، وأسفرت عن رصد 25 مخالفة صحية وإغلاق مطعمين، وثلاث بوفيهات وصالونين للحلاقة.

وأكد أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين، منوها بالمستهلكين أنه في حال وجود أي مخالفة صحية فليبادروا إلى الإبلاغ عنها عن طريق رقم البلاغات 940 وسيتم الاستجابة بشكل فوري، كما نبه ملاك المنشآت الغذائية بضرورة الامتثال للاشتراطات واللوائح البلدية والحرص على جودة المنتجات المقدمة للفئات المستفيدة.