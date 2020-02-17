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القبض على متهمين بجرائم سرقة محلات بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

قبضت شرطة منطقة الرياض على متهمين (مواطن ومقيم باكستاني الجنسية في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وذلك بعد أن أقرا بارتكابهما 8 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، وتركز معظمها بأحياء جنوب العاصمة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن الجهة المختصة من القبض على المتهمين، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما جرى إيقافهما واتخذت بحقهما جميع الإجراءات النظامية.