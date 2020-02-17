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رفع 34 ألفا من المخلفات الصناعية في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها رفعت وكالة الخدمات وإدارة النظافة في أمانة منطقة عسير 34,641 م3 من النفايات في المدينة الصناعية بأبها. وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الحملة التي شملت المدينة الصناعية وممشى سد أبها، انطلقت قبل شهر بمشاركة 1244 من القوى البشرية مدعمين بـ 220 معدة، حيث رفع خلالها 355 طنا من المخلفات بممشى سد أبها، وأن الفرق استهدفت رفع الأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر.



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