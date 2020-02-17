الإطاحة بوافد قتل مواطنا في حفر الباطن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام
أطاحت شرطة المنطقة الشرقية بوافد ثلاثيني من الجنسية اليمنية، بعد قيامه بإطلاق النار على مواطن عشريني في مواقف للسيارات بالقرب من أحد الفنادق بحي البلدية بمحافظة حفر الباطن، مما أسفر عن وفاته.
وأوضح المتحدث الأمني لشرطة المنطقة أن الجاني بادر بتسليم نفسه إلى مركز الشرطة ومعه السلاح المستخدم في الجريمة، كما باشر المختصون بالشرطة في اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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