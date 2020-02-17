شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة
تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل التقرير السنوي لأعمال الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، من مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي المنتشري، حيث تضمن تحليلا للبيانات الواردة من مختلف الإدارات التابعة لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة، وقياس ما جرى إنجازه من خلال مؤشرات الأداء، فيما تطرق لخدمات الدفاع المدني بالمنطقة، وحصر ومراجعة مؤشرات الخدمات في محافظات المنطقة والإحصاءات المختلفة لأعمال الدفاع المدني، إضافة لتطوير الخدمات الالكترونية والتطورات التقنية ما يحقق سرعة الإنجاز وحفظ البيانات وتوثيق الإجراء من خلال برنامج «سلامة» لإصدار التصاريح الالكترونية، وحوى التقرير شرحا عن الفرضيات وأعمال التطوع.
كما استقبل الأمير خالد الفيصل رئيس القطاع الغربي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الغامدي، مستمعا إلى نبذة عن أعمال الشركة في محافظات المنطقة تتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات، فيما تسلم التقرير السنوي لـ 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مكة يطلع على مؤشرات أداء الدفاع المدني بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.