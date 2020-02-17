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أمير مكة يطلع على مؤشرات أداء الدفاع المدني بالمنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل التقرير السنوي لأعمال الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، من مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي المنتشري، حيث تضمن تحليلا للبيانات الواردة من مختلف الإدارات التابعة لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة، وقياس ما جرى إنجازه من خلال مؤشرات الأداء، فيما تطرق لخدمات الدفاع المدني بالمنطقة، وحصر ومراجعة مؤشرات الخدمات في محافظات المنطقة والإحصاءات المختلفة لأعمال الدفاع المدني، إضافة لتطوير الخدمات الالكترونية والتطورات التقنية ما يحقق سرعة الإنجاز وحفظ البيانات وتوثيق الإجراء من خلال برنامج «سلامة» لإصدار التصاريح الالكترونية، وحوى التقرير شرحا عن الفرضيات وأعمال التطوع.

كما استقبل الأمير خالد الفيصل رئيس القطاع الغربي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الغامدي، مستمعا إلى نبذة عن أعمال الشركة في محافظات المنطقة تتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات، فيما تسلم التقرير السنوي لـ 2019.